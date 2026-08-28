Gosen-Neu Zittau
Gewalttat an Brandenburger Schule mit zwei Toten - Ermittlungen dauern an

Nach einer Gewalttat mit zwei Toten an einer Schule in Brandenburg dauern die Ermittlungen an.

    Polizisten stehen vor einer Schule.
    Bei einer Gewalttat an einer Schule in Gosen-Neu Zittau sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Frau und ein Mann getötet worden. (picture alliance / dpa / Manuel Genolet)
    Nach Informationen des Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei den Opfern um eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Hausmeister, der die Tat verhindern wollte. Der festgenommene mutmaßliche Täter sei 19 Jahre alt. Er soll der Ex-Freund der getöteten jungen Frau sein. Die Polizei bestätigte das bisher nicht. Sie richtete ein Hinweisportal für Zeugen ein.
    Die Schule befindet sich in der Gemeinde Gosen-Neu Zittau an der Landesgrenze zu Berlin. Auch heute sind Seelsorger und Einsatzkräfte vor Ort.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.