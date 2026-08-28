Bei einer Gewalttat an einer Schule in Gosen-Neu Zittau sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Frau und ein Mann getötet worden. (picture alliance / dpa / Manuel Genolet)

Nach Informationen des Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei den Opfern um eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Hausmeister, der die Tat verhindern wollte. Der festgenommene mutmaßliche Täter sei 19 Jahre alt. Er soll der Ex-Freund der getöteten jungen Frau sein. Die Polizei bestätigte das bisher nicht. Sie richtete ein Hinweisportal für Zeugen ein.

Die Schule befindet sich in der Gemeinde Gosen-Neu Zittau an der Landesgrenze zu Berlin. Auch heute sind Seelsorger und Einsatzkräfte vor Ort.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.