Nach dem tödlichen Angriff im Zug

Seit Monaten warte man hier auf Verstärkung, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Kopelke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundespolizei sei in Grenzkontrollen und anderen Aufgaben stark gebunden, die Landespolizeibehörden könnten ebenfalls kaum unterstützen. Am Montag Abend war ein Zugbegleiter bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz von einem 26-jährigen Reisenden attackiert worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Bundesinnenminister Dobrindt forderte, die Mindeststrafe für solche Angriffe müsse deutlich erhöht werden.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.