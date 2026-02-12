Der Umsatz verringerte sich um neun Prozent auf gut 132 Milliarden Euro. Es handelt sich um den dritten Rückgang in Folge. Für das laufende Jahr rechnet Mercedes Benz wieder mit einem deutlich höheren Gewinn.
Der Technologiekonzern Siemens erhöhte mit Verweis auf einen starken Quartalsabschluss seine Gewinnprognose. Die größten Steigerungen sind nach Angaben des Münchner Konzerns im Bereich Smart Infrastructure zu sehen, der unter anderem den Aufbau von Rechenzentren umfasst. Auch die Automatisierungssparte verzeichne wieder mehr Aufträge.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.