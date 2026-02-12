Wirtschaft
Gewinn bei Mercedes Benz halbiert - Erholung für 2026 in Sicht

Der Automobilkonzern Mercedes Benz hat einen Gewinneinbruch für das vergangene Jahr vermeldet. Wie der Dax-Konzern mitteilte, sackte der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 57 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro ab. Als Hauptgründe wurden globale Zölle, negative Wechselkurseffekte und ein intensiver Wettbewerb in China genannt.

    Unter anderem die globalen Zölle belasten die Geschäftszahlen von Mercedes Benz. Das Foto zeigt ein Autohaus in New York. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)
    Der Umsatz verringerte sich um neun Prozent auf gut 132 Milliarden Euro. Es handelt sich um den dritten Rückgang in Folge. Für das laufende Jahr rechnet Mercedes Benz wieder mit einem deutlich höheren Gewinn.
    Der Technologiekonzern Siemens erhöhte mit Verweis auf einen starken Quartalsabschluss seine Gewinnprognose. Die größten Steigerungen sind nach Angaben des Münchner Konzerns im Bereich Smart Infrastructure zu sehen, der unter anderem den Aufbau von Rechenzentren umfasst. Auch die Automatisierungssparte verzeichne wieder mehr Aufträge.
