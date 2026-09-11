Gastgeber des zweitägigen Beratungen in Neu Delhi ist Premierminister Modi. Zu den Teilnehmern zählen etwa auch der iranische Präsident Peseschkian und Kremlchef Putin. Chinas Staatschef Xi Jinping wird ebenfalls erwartet. Zentrale Themen der Konferenz dürften die Kriege in der Ukraine und am Golf sein und deren weltweite Auswirkungen. Die Brics-Gruppe war 2009 mit dem Ziel gegründet worden, aufstrebenden Schwellenländern international mehr Gewicht zu geben.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.