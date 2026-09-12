Indiens Premierminister Modi ist Gastgeber des Gipfeltreffens der Brics-Staaten, das heute in Neu Dehli beginnt (Archivbild) (AP / Matias Delacroix)

Gastgeber der zweitägigen Beratungen in Neu Delhi ist Premierminister Modi. Zu den Teilnehmern zählen Kremlchef Putin, der chinesische Staatschef Xi Jinping und der iranische Präsident Peseschkian. Zentrale Themen der Konferenz dürften der Ukraine- und der Irankrieg und deren globale Auswirkungen sein.

Die BRICS-Gruppe war 2009 mit dem Ziel gegründet worden, aufstrebenden Schwellenländern mehr Gewicht zu verleihen. Gründungsstaaten waren damals Brasilien, Russland, Indien und China, ein Jahr später trat Südafrika bei. Die Anfangsbuchstaben der fünf Länder führten zur Bezeichnung BRICS. Später traten weitere Staaten bei, darunter der Iran, Ägypten und Indonesien.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.