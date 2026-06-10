Der Soziologe Jean Ziegler, emeritierter Professor der Universität Genf und ehemaliger Sonderberater der Vereinten Nationen, ist gestorben. (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

Das teilte seine Frau mit. Er wurde 92 Jahre alt. Ziegler setzte sich zeitlebens gegen die Profitgier und die - Zitat - "verlogene Herrschaftsschicht" ein. Ziegler war zudem UNO-Sonderberichterstatter und Politiker. Mehrere Jahre bekleidete er für die Sozialdemokraten ein Parlamentsmandat. Bekannt geworden war er 1976 mit einem Buch, in dem er großen Schweizer Konzernen Profite auf Kosten der Ärmsten vorhielt. In seiner Heimat zog Jean Ziegler mit seinen Haltungen oft scharfe Kritik auf sich.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.