Nach Aus in Russland

Generalsekretärin Zschoch teilte mit, das Interesse an deutscher Sprache, Kultur und internationalem Austausch bleibe bestehen. Als Möglichkeit sieht sie etwa digitale Angebote. Dazu stimme sich das Goethe-Institut mit dem Auswärtigen Amt ab.
Alle Niederlassungen in Russland werden geschlossen, die Mitarbeiter müssen das Land bis spätestens 13. September verlassen. Betroffen sind die Goethe-Institute in Moskau, Sankt Petersburg und Nowosibirsk.
Das ist die Reaktion Moskaus auf deutsche Sanktionen nach dem versuchten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf den Flughafen Leipzig/Halle. Russland bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.