Schwimm-EM

Isabel Gose Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen (Archivbild). (IMAGO / Insidefoto / IMAGO / Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto)

Beim Knockout Sprint werden schnell aufeinanderfolgende Rennen über 1.500, 1.000 und 500 Meter geschwommen. Nach jeder Runde scheiden Athletinnen aus. Gose siegte in der ersten Runde und auch im Halbfinale.

Vor dem Rennen hatte es erneut Probleme mit der Sauberkeit des Wassers gegeben. Das Training am Vortag war ausgefallen, nachdem Öl oder Kraftstoff in der Seine gesichtet worden war. Bei den jüngsten Messungen wurden jedoch keine Grenzwerte überschritten.

Dritte Gold-Medaille für das DSV Team

Zuvor hatte bereits Florian Wellbrock für das DSV-Team Gold über fünf und zehn Kilometer gewonnen. Gose war vor zwei Jahren bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt zu Bronze über 1.500 m Freistil im Becken geschwommen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.