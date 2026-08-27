Silbermedaillengewinner: Maximilian Rühling und Naveen Shah im nicht-olympischen Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier. (picture alliance / ANP / Iris van den Broek)

Im nicht-olympischen Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier sicherten sich Maximilian Rühling und Naveen Shah Silber hinter Usbekistan. Bronze ging an den Zweier der USA.

Im Leichtgewichts-Einer verpasste Fabio Kress vier Wochen nach EM-Silber als Vierter knapp eine Medaille.

Zum Abschluss des Wettkampftages sorgte ein deutsches Para-Boot dann für das erste WM-Gold: Die Europameister Jasmina Bier und Paul Umbach setzten sich im PR2-Mixed-Doppelzweier gegen Titelverteidiger China durch. Bei der WM finden die Para-Wettbewerbe gleichzeitig mit den anderen Rennen statt.

Deutsche Vierer ziehen geschlossen in die Finals ein

Stark präsentierten sich auf dem Bosbaan auch die deutschen Ruderinnen und Ruderer in den Vierer-Booten. Der Männer-Doppelvierer zog als Zweiter seines Halbfinals in den Endlauf ein. Auch der Männer-Vierer qualifizierte sich als Zweiter für das Finale. Bei den Frauen schafften sowohl der Vierer als auch der Doppelvierer als jeweils Dritte den Sprung in den Endlauf der besten sechs Boote.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.