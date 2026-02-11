Olympia
Gold und Silber für deutsche Sportlerinnen
Die Rennrodlerin Julia Taubitz hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien die dritte Goldmedaille für die deutsche Mannschaft gewonnen.
Sie siegte im Einsitzer-Rennen in Cortina d'Ampezzo vor der Lettin Elina Bota.
Die Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann holten sich in Bormio die Silbermedaille in der Team-Kombination. Gold ging an Österreich.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.