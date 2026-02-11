Olympia
Gold und Silber für deutsche Sportlerinnen

Die Rennrodlerin Julia Taubitz hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien die dritte Goldmedaille für die deutsche Mannschaft gewonnen.

    Taubitz hält beide Hände vor das Visier ihres Helms. Dahinter sind unscharf die Eisbahn und die Füße einer Person abgebildet.
    Julia Taubitz nach der Zielankunft (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)
    Sie siegte im Einsitzer-Rennen in Cortina d'Ampezzo vor der Lettin Elina Bota.
    Die Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann holten sich in Bormio die Silbermedaille in der Team-Kombination. Gold ging an Österreich.
    Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.