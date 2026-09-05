Fernsehpreis

Hape Kerkeling wird in Leipzig mit einer Goldenen Henne ausgezeichnet. (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Er wurde auf der Gala in Leipzig in der Kategorie Film und Fernsehen ausgezeichnet. Ein weiterer Preis ging an den Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht im Bereich Entertainment. In der Kategorie Musik setzte sich die Band "Unheilig" durch, beim Sport das Eiskunstlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin. Es hatte bei der WM in Prag im März Gold im Paarlauf gewonnen.

Den Ehrenpreis für sein Lebenswerk bekam der Schauspieler Armin Mueller-Stahl.

Als "Helden des Alltags" wurde unter anderem Majeed Yarim ausgezeichnet. Er hatte sich nach der Amokfahrt in Leipzig im Mai als Ersthelfer um Verletzte gekümmert.

Die Goldene Henne gilt als Deutschlands größter Publikumspreis. Die Zuschauer wählen dabei die Preisträger. Die Auszeichnung wird seit 1995 verliehen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.