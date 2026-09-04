Medienpreis

Der Schauspieler, Musiker und Maler Armin Mueller-Stahl erhält heute die Goldene Henne für sein Lebenswerk (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In den vier Kategorien "Film und Fernsehen", "Entertainment", "Musik" und "Sport" stehen unter anderem Hape Kerkeling, Felix Lobrecht, Olaf Schubert, Kerstin Ott und Leo Neugebauer zur Wahl. Moderiert wird die Veranstaltung vor rund 4.500 Zuschauern von Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen. Während der Show sind Auftritte von Helene Fischer, Take That sowie ein Duett von Peter Maffay und Johannes Oerding geplant.

Die Goldene Henne ist nach der 1991 verstorbenen Entertainerin Helga Hahnemann benannt, die vor allem in der damaligen DDR als Fernsehunterhalterin populär war. Ihr Spitzname lautete "Henne". Veranstalter sind die Zeitschrift "Superillu" und der Mitteldeutsche Rundfunk, deren Leser, Hörer und Zuschauer die Preisträger ermitteln.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.