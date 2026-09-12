Bester Film

In Venedig bekommt der beste Film den Preis "Goldener Löwe" (Felix Hšrhager dpa)

Der Film von Regisseurin May el-Toukhy handelt von einer jungen Hausmagd, die nach dem zweiten Weltkrieg ihre vorherige Beziehung mit einem deutschen Soldaten geheimhält. May el-Toukhy ist die erst achte Frau, die in der Geschichte der Filmfestspiele den Goldenen Löwen gewonnen hat. Im diesjährigen Wettbewerb waren von 21 Filmen nur zwei von Frauen, was die Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal als strukturelles Problem beschrieben hatte.

John Malkovich als bester Schauspieler ausgezeichnet - Spezialpreis für Dokumentation "Naza"

Als bester Schauspieler wurde der US-Amerikaner John Malkovich für den Film "Wild Horse Nine" ausgezeichnet. Der Große Preis der Jury für den zweitbesten Film ging an "Possible Love" von Regisseur von Lee Chang-dong. Die zuvor viel diskutierte Dokumentation "Naza" über das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen erhielt den Spezialpreis der Jury. Der aus Russland stammende Ilja Chrschanowski, der heute unter anderem in Berlin lebt, bekam für "Dau" den Preis für die beste Regie. Für das beste Drehbuch wurde Regisseur und Drehbuchautor Stéphane Brizé für "Un bon petit soldat" geehrt, gemeinsam mit Coralie Amédéo und Olivier Gorce.

Die 83. Filmfestspiele Venedig, die am 2. September begonnen hatten, zählen neben den Filmfestspielen in Cannes zu den bedeutendsten der Welt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.