Olympische Winterspiele

Der Schweizer Franjo von Allmen bei den Olympischen Winterspielen in Bormio, Italien. (AP / John Locher)

Die erste Goldmedaille der Spiele ging an den Schweizer Skirennfahrer Franjo von Allmen. Er gewann die Abfahrt knapp vor dem Italiener Giovanni Franzoni. Beim Ski-Langlauf über 20 Kilometer setzte sich die Schwedin Frida Karlsson durch.

Einen olympischen Rekord stellte die Italienerin Francesca Lollobrigida beim 3.000-Meter-Eisschnellauf auf: Sie gewann damit Gold für das Gastgeberland. Beim Skispringen der Frauen siegte die Norwegerin Anna Odine Strøm auf der Normalschanze vor Favoritin Nika Prevc aus Slowenien. Am Abend gewann Kira Kimura beim Snowboarden Japans erstes Gold.

Für die Deutschen Sportler gab es heute noch keine Medaillen. Beim Rodeln der Männer führt aber nach den ersten zwei Läufen Max Langenhan. Die Entscheidung steht morgen Abend an. Im Eishockey gewann das deutsche Frauenteam in der Vorrunde gegen Japan mit 5:2.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.