Die Suchmaschine "GPT Search" wird von Tech-Experten als Kampfansage an Google wahrgenommen. (IMAGO / SOPA Images)

Für das laufende Jahr stellte das Internet-Unternehmen Kapitalausgaben von umgerechnet bis zu 185 Milliarden Dollar in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz fließen. Im vergangenen Jahr investierte Alphabet gut 91 Milliarden Dollar. Google konkurriert bei der KI unter anderem mit dem ChatGPT-Erfinder OpenAI und dem Facebook-Konzern Meta.

Erstmals seit seiner Gründung hat der Google-Mutterkonzern Alphabet nach eigenen Angaben einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 400 Milliarden Dollar verzeichnet.

