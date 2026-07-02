Das schwedische Gericht für Patente und Wettbewerb verurteilte das Unternehmen zu einer Zahlung von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro an das Preisvergleichsportal Pricerunner. Dieses gehört zum Zahlungsdienstleister Klarna. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Google über Jahre hinweg in seiner Suchmaschine seine eigene Preisvergleichsseite begünstigt hatte. Pricerunner hatte das Verfahren 2022 beantragt. Google kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Die Präsentation der Suchergebnisse sei bereits 2017 angepasst worden.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.