Maya Werner und Isabel Gose (picture alliance / NurPhoto / Foto Olimpik)

Gose schlug nach 4:02,41 Minuten an und verpasste damit nur knapp ihren eigenen deutschen Rekord. Bronze ging an ihre Teamkollegin Maya Werner, Gold an Simona Quadarella aus Italien.

Isabel Gose hatte bei der EM bereits Silber über 800 und 1.500 Meter sowie zwei Mal Gold im Freiwasser gewonnen. Sie ist damit die erste deutsche Schwimmerin seit 20 Jahren, die bei einer Europameisterschaft fünfmal auf dem Podest stand. Doppel-Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin Britta Steffen hatte 2006 in Budapest ebenfalls fünf Medaillen gewonnen.

Märtens schwimmt zu Bronze

Bei den 400 Metern Freistil der Männer sicherte sich Lukas Märtens Bronze. Der 24-Jährige musste sich in Paris nur dem siegreichen französischen Superstar Léon Marchand und dem Ungarn Oliver Papai geschlagen geben. Oliver Klemet belegte Platz fünf.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.