Voraussetzung dafür sei, dass die lokalen Behörden besser kooperierten als bisher, sagte Homan in Minneapolis. Zugleich machte er deutlich, dass eine Reduzierung der Beamten nicht das Ende der Einsätze bedeuten würde. Allerdings habe die Regierung erkannt, dass es Verbesserungen geben müsse. So sollten Einsatzkräfte zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie gegen Regeln verstießen. Mit Blick auf die Proteste betonte der Grenzschutzbeauftragte, die Menschen hätten das Recht, friedlich zu demonstrieren. Angriffe auf Beamte werde man aber nicht tolerieren.

In Minneapolis und anderen großen US-Städten gibt es seit Tagen Proteste, nachdem bei Einsätzen von Bundesbehörden zwei US-Bundesbürger erschossen wurden.

