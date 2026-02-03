Israel hat den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten geöffnet. (picture alliance / Anadolu / Ahmed Sayed)

Das teilte das UNO-Koordinierungsbüro für humanitäre Hilfe mit. Israel hatte den Grenzübergang wieder für den Personenverkehr geöffnet, allerdings mit starken Beschränkungen. Reisen in beide Richtungen sind nur wenigen Menschen gestattet, und die Einfuhr von Waren bleibt untersagt. Israel verlangt zudem Sicherheitsüberprüfungen für alle Reisenden.

Nach UNO-Angaben warten fast 20.000 Kranke oder Verwundete darauf, den Gazastreifen für eine medizinische Behandlung zu verlassen. Tausende Palästinenser außerhalb des Gebiets wollen einreisen und in ihre Heimat zurückkehren.

Die Öffnung des seit Mai 2024 geschlossenen Grenzübergangs war im Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas vereinbart worden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.