Israel öffnet den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten - gestern warteten Kranknewagen auf die Einreise. (picture alliance / Anadolu / Ahmed Sayed)

Israel verlangt Sicherheitsüberprüfungen für alle Reisenden. Zudem wird erwartet, dass eine Obergrenze für die Zahl der Personen festgelegt wird, die Rafah passieren dürfen. In ägyptischen Medien heißt es dazu, täglich dürften jeweils 50 Menschen ein- oder ausreisen. Unter anderem soll so kranken und verletzten Palästinensern ermöglicht werden, sich in Ägypten behandeln zu lassen.

Die Öffnung des seit Mai 2024 geschlossenen Grenzübergangs war im Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas vereinbart worden. Rafah ist der einzige Übergang im Gazastreifen, der nicht über Israel führt.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.