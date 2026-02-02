Israel öffnet den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten (picture alliance / Anadolu / Ahmed Sayed)

Es handele sich zunächst um eine Probephase, die mit der EU abgestimmt sei, erklärte die israelische Militärbehörde Cogat. Vorbereitungen für eine vollständige Öffnung würden getroffen. Ob dann auch Hilfslieferungen über Rafah in den Gazastreifen gebracht werden können, war zunächst unklar.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen warteten zuletzt rund 200 Menschen darauf, nach Ägypten ausreisen zu können, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Zudem wollten etwa 40 Mitarbeiter der Palästinensischen Autonomiebehörde einreisen, um im Gazastreifen ihre Arbeit aufzunehmen.

Die Öffnung des seit Mai 2024 geschlossenen Grenzübergangs war im Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas vereinbart worden. Rafah ist der einzige Übergang im Gazastreifen, der nicht über israelisches Territorium führt.

