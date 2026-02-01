Nach fast zwei Jahren

Am Grenzübergang Rafah läuft ein Probebetrieb. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mohammed Arafat)

Israels Behörden zufolge startete zunächst ein Probetrieb. Geplant sei, dass im Laufe des Tages einige palästinensische Patienten und ihre Begleiter aus Gaza nach Ägypten ausreisen könnten. Die Öffnung des Grenzübergangs ist Teil des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Sie gilt nur für den Personenverkehr. Wer nach Gaza ein- oder ausreist, muss sich zudem einer israelischen Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Die Überwachung des Grenzübergangs soll auch durch Beamte der EU erfolgen. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde warten derzeit etwa 20.000 Palästinenser darauf, für eine medizinische Behandlung nach Ägypten auszureisen.

Rafah ist der einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der nicht nach Israel führt. Die UNO drängt darauf, Rafah nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für internationale Hilfslieferungen zu öffnen.

