Wind erschwert Löscharbeiten

Die Feuerwehr war mit rund 200 Sicherheitskräften und mehreren Löschhubschraubern im Einsatz. (picture alliance / AP Photo / Michael Varaklas / Michael Varaklas)

Die Leichen seien im Ort Peristeria geborgen worden, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor waren nahezu gleichzeitig zwei Feuer in der Nähe beliebter Badestellen im Süden und Osten der Insel ausgebrochen. Hunderte Urlauber und Einheimische wurden zur Evakuierung aufgerufen. Starke Winde erschweren nach Angaben der Feuerwehr die Löscharbeiten.

Die Insel Salamis liegt vor dem Hafen Athens. Auch für die Region der Hauptstadt sprach der Zivilschutz von einer sehr hohen Waldbrandgefahr. In den vergangenen Wochen war Griechenland bereits mehrfach von Bränden betroffen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.