Auslandssender

Wie der Rundfunkrat des Senders mitteilte, ist dieser Schritt möglich geworden, weil der bisherige Transformationsprozess neue Handlungsspielräume ermöglicht hat. Das griechische Programm sei ein bedeutender Beitrag zur weltweiten Vermittlung deutscher und europäischer Perspektiven und werde in reduzierter Form fortgeführt.
Damit revidiert die DW ihre Entscheidung vom Februar, nach der Griechisch als einzige der 32 Sprachen komplett wegfallen sollte. Die Deutsche Welle muss wegen ihrer angespannten Finanzlage umfangreiche Sparmaßnahmen umsetzen.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.