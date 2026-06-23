Preisträger Herbert Grönemeyer bei der Verleihung des Deutschen Nationalpreises 2026 (Christoph Soeder / dpa )

Wie die Jury mitteilte, sollen damit seine künstlerische Leistung und sein Engagement für die Werte der Demokratie gewürdigt werden. Bei der Ehrung in Berlin kritisierte der Sänger führende Politiker dafür, dass sie zu wenig mit den Bürgerinnen und Bürgern sprächen. Der 70-Jährige rief zu mehr politischer Teilhabe auf. Grönemeyer positioniert sich seit Langem gegen Fremdenfeindlichkeit, Hetze und Rechtsextremismus.

Mit dem Deutschen Nationalpreis ehrt die Deutsche Nationalstiftung seit 1997 jedes Jahr Personen und Organisationen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. Im vergangenen Jahr erhielten die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin den Preis.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.