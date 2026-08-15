Einweihung der größten Marienstatue Europas nahe der Ortschaft Konotopie. (dpa / AP / Claudia Ciobanu )

In dem Dorf Konotopie nordwestlich von Warschau fand ein feierlicher Gottesdienst statt. Das Monument aus Beton erreicht mit Sockel eine Höhe von mehr als 55 Metern. Errichtet wurde es von einem privaten Stifter. Berichten zufolge investierte der Unternehmer Karkosik umgerechnet rund 23 Millionen Euro in das Projekt.

Die Marienstatue von Konotopie reiht sich ein in eine Serie monumentaler Sakralbauten in Polen. Bereits seit 2010 steht in Swiebodzin nahe der deutschen Grenze eine 36 Meter hohe Christusstatue, die sich an das berühmte Wahrzeichen von Rio de Janeiro anlehnt.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.