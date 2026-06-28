Die Stadtansicht von Bagdad (Archivfoto) (picture alliance / photothek / Michael Gottschalk)

Nach Informationen von Nachrichtenagenturen galten die Durchsuchungen mehreren Amtsträgern und Politikern wegen Korruptionsvorwürfen. Unbestätigten Angaben zufolge geht es um den Schmuggel von US-Dollar und von iranischem Öl. An dem Einsatz seien Anti-Terror-Einheiten sowie die Armee beteiligt gewesen. Die Rede ist von mehreren Festnahmen, auch von Abgeordneten. Einige sollen dem ehemaligen Premierminister Sudani politisch nahestehen. Iraks neuer Regierungschef Saidi hatte zugesichert, gegen die Korruption und Misswirtschaft im Land vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.