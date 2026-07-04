Baden-Württemberg
Großbrand auf Stuttgarter Großmarkt inzwischen unter Kontrolle

In Stuttgart hat die Feuerwehr den Großbrand in einem Industriegebiet unter Kontrolle gebracht.

    Über einem Fluss steigt vom Ufer aus eine große Rauchwolke auf
    In einem Gewerbegebiet in Stuttgart ist ein Feuer ausgebrochen. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)
    Die Löscharbeiten seien aufwendig und zahlreiche Einsatzkräfte weiter vor Ort. Eine vergleichbar große Einsatzlage habe es in Stuttgart in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Das Feuer war am Abend ausgebrochen, zwei Hallen auf dem Großmarkt standen in Flammen. Der Brand drohte zunächst weiter auf andere Lagerhallen überzugreifen.
    Auf dem Gelände sind über 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt. Es ist einer der größten Handelsplätze für Frischwaren in Deutschland.
    Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.