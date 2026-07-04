Baden-Württemberg

Die Löscharbeiten seien aufwendig und zahlreiche Einsatzkräfte weiter vor Ort. Eine vergleichbar große Einsatzlage habe es in Stuttgart in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Das Feuer war am Abend ausgebrochen, zwei Hallen auf dem Großmarkt standen in Flammen. Der Brand drohte zunächst weiter auf andere Lagerhallen überzugreifen.
Auf dem Gelände sind über 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt. Es ist einer der größten Handelsplätze für Frischwaren in Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.