Baden-Württemberg

In einem Gewerbegebiet in Stuttgart ist ein Feuer ausgebrochen. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Zwei Hallen auf dem Stuttgarter Großmarkt stehen in Flammen. Das Feuer war am Abend ausgebrochen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr ist der Brand weiter nicht unter Kontrolle. Eine vergleichbar große Einsatzlage habe es in Stuttgart in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Die Flammen drohen weiter auf andere Lagerhallen überzugreifen. Mehr als 200 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Im Stuttgarter Großmarkt sind mehr als 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt. Es ist einer der größten Handelsplätze für Frischwaren in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.