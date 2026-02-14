Der Flugzeugträger HMS Prince of Wales - hier bei einem Besuch in Japan im August 2025. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Kento Nara)

Das kündigte der britische Premierminister Starmer auf der Münchner Sicherheitskonferenz an. Der Verband soll angeführt werden von der HMS Prince of Wales, die bis zu 46 Flugzeuge aufnehmen kann. Starmer sagte, das Schiff werde gemeinsam mit den USA, Kanada und anderen NATO-Verbündeten operieren.

Die Entsendung des Flugzeugträgerverbands ist ein Beitrag zum NATO-Einsatz "Arctic Sentry". Großbritannien will außerdem seine Truppenpräsenz in Norwegen auf 2.000 Mann verdoppeln. Die NATO-Staaten wollen Grönland besser überwachen und die Großmächte Russland und China abschrecken.

Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius hat auch die Bundeswehr mit den Vorbereitungen für den Einsatz begonnen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.