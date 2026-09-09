Störung bei der Flugsicherung
Großbritannien: Rückstau sorgt für weitere Flugausfälle - Rücktrittsforderungen an Chef der Flugsicherung

In Großbritannien sind nach einer technischen Störung bei der Flugsicherung am Dienstag und Mittwoch über 2.000 Flüge gestrichen worden.

    Luftaufnahme vom Flughafen Heathrow. Das Rollfeld ist leer, zahlreiche Flugzeuge stehen in den Parkbuchten.
    Am Flughafen London Heathrow war der Betrieb stundenlang eingestellt (Archivbild). (AFP / STR)
    Der Defekt im System zur Verarbeitung von Flugdaten wurde nach Angaben des britischen Flugsicherungsunternehmens, NATS, zwar bereits behoben. Der Rückstau beeinträchtige den Flugverkehr jedoch noch weiter.
    Mehrere Fluggesellschaften forderten den Chef des Unternehmens, Rolfe, auf, einen Rücktritt zu erwägen. Die britische Verkehrsministerin Alexander gab ihm eine Woche Zeit, den Vorfall zu untersuchen. Zur Ursache der Probleme äußerte sich die Flugsicherung bisher nicht. Eine Cyberattacke werde jedoch ausgeschlossen, hieß es.
    Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.