Störung bei der Flugsicherung

Der Defekt im System zur Verarbeitung von Flugdaten wurde nach Angaben des britischen Flugsicherungsunternehmens, NATS, zwar bereits behoben. Der Rückstau beeinträchtige den Flugverkehr jedoch noch weiter.
Mehrere Fluggesellschaften forderten den Chef des Unternehmens, Rolfe, auf, einen Rücktritt zu erwägen. Die britische Verkehrsministerin Alexander gab ihm eine Woche Zeit, den Vorfall zu untersuchen. Zur Ursache der Probleme äußerte sich die Flugsicherung bisher nicht. Eine Cyberattacke werde jedoch ausgeschlossen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.