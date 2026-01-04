Militär-Einsatz

Royal Air Force im Einsatz (Sgt Lee Goddard/Ministry of Defence/PA/dpa)

Die Regierung in London teilte mit, Ziel sei eine unterirdische Anlage nördlich der antiken Stätte von Palmyra gewesen. Erste Auswertungen deuteten auf einen Erfolg der Operation hin. Der britische Verteidigungsminister Healey sagte, die Aktion zeige die Entschlossenheit, jegliches Wiederaufleben des IS im Nahen Osten zu unterbinden.

Vor rund zwei Wochen hatte bereits das US-Militär Ziele der Terrorgruppe in Syrien attackiert. Wenige Tage zuvor waren bei einem mutmaßlichen IS-Angriff drei Amerikaner getötet worden. Der IS gilt zwar als militärisch besiegt. Es sind aber weiterhin Mitglieder der Miliz aktiv, die auch Anschläge verüben.

