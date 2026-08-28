Der norwegische König Harald V. verstarb mit 89 Jahren. (picture alliance / Gonzales Photo / Ketil Martinsen / Gonzales Photo / Ketil Martinsen)

Der Sohn des am Morgen gestorbenen Harald wurde im Moment des Todes automatisch zum neuen Staatsoberhaupt. In einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett gab der Monarch seinen offiziellen Namen, Haakon VIII., bekannt. Als Motto für seine Zeit als König wählte der 53-Jährige wie bereits sein Vater und dessen Vorgänger "Alt for Norge" - übersetzt: "Alles für Norwegen".

König Harald V. war seit Mitte August wegen einer Bluterkrankung im Krankenhaus behandelt worden. In den vergangenen Tagen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Er starb nun im Alter von 89 Jahren. Sein Tod löst international Anteilnahme aus. So kondolierten unter anderem die Königshäuser Schwedens, Dänemarks, Großbritanniens, Spaniens und der Niederlande. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, König Harald habe seinem Land mit Herzlichkeit, Bescheidenheit und einem unerschütterlichen Pflichtbewusstsein gedient.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.