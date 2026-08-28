Monarchie
Große Anteilnahme nach Tod von Norwegens König Harald V. - Bundespräsident Steinmeier: "Deutschland verliert einen großen Freund"

Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen norwegischen König Harald V. gewürdigt. Deutschland verliere einen großen Freund und Europa einen großen Versöhner, heißt es in einem Kondolenzschreiben Steinmeiers an Norwegens neuen König Haakon.

    König Harald im Porträt
    Der norwegische König Harald V. verstarb mit 89 Jahren. (picture alliance / Gonzales Photo / Ketil Martinsen / Gonzales Photo / Ketil Martinsen)
    Der Sohn des am Morgen gestorbenen Harald wurde im Moment des Todes automatisch zum neuen Staatsoberhaupt. In einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett gab der Monarch seinen offiziellen Namen, Haakon VIII., bekannt. Als Motto für seine Zeit als König wählte der 53-Jährige wie bereits sein Vater und dessen Vorgänger "Alt for Norge" - übersetzt: "Alles für Norwegen".
    König Harald V. war seit Mitte August wegen einer Bluterkrankung im Krankenhaus behandelt worden. In den vergangenen Tagen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Er starb nun im Alter von 89 Jahren. Sein Tod löst international Anteilnahme aus. So kondolierten unter anderem die Königshäuser Schwedens, Dänemarks, Großbritanniens, Spaniens und der Niederlande. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, König Harald habe seinem Land mit Herzlichkeit, Bescheidenheit und einem unerschütterlichen Pflichtbewusstsein gedient.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.