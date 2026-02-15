Feuerwehr-Einsatz an einem Einkaufszentrum in Kiel (André Klohn / dpa)

Das Feuer war in einer Wohnung in einem unmittelbar benachbarten Mehrfamilienhauses ausgebrohen. Der Bewohner wurde von den Rettungskräften tot aufgefunden, weitere Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden. Zuvor war noch von mehreren vermissten Personen die Rede gewesen. Das Einkaufszentrum ist Teil eines großen Gebäudekomplexes und liegt neben dem Hauptbahnhof sowie in der Nähe einer Fußgängerzone. Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.