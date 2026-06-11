Nordrhein-Westfalen

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach mitteilten, gab es mehrere Festnahmen. An den Razzien waren mehr als 300 Einsatzkräfte von Kriminal- und Bereitschaftspolizei sowie Spezialeinheiten beteiligt. Sie durchsuchten Wohnungen und Gewerbeobjekte in Köln, Neuss, Dormagen, Aachen und Viersen. Der Einsatz sei Teil eines Ermittlungsverfahrens wegen Betrugsdelikten gegen eine international und überregional agierende Bande gewesen, hieß es. Der entstandene Schaden belaufe sich auf mindestens 500.000 Euro.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.