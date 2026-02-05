Nach der Pandemie

Während der Coronapandemie waren Masken der stetige Begleiter. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Den Angaben zufolge wurden rund drei Milliarden Masken entsorgt. Die Kosten dafür liegen laut der Regierung bei rund acht Millionen Euro.

Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, bis Ende des Jahres dürften noch weitere 85 Millionen Masken vernichtet werden, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ablaufe.

Der Bundesrechnungshof hatte bereits 2024 bemängelt, dass deutlich mehr Masken angeschafft worden seien als nötig gewesen wären.

Die Grünen-Abgeordnete Piechotta sagte, das Gesundheitsministeriums trage nicht einmal im Ansatz zu transparenter Aufarbeitung des Milliardendesasters bei.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.