Nach der Pandemie
Großteil der Corona-Schutzmasken ungenutzt verbrannt

Von den fast sechs Milliarden Corona-Schutzmasken, die das Bundesgesundheitsministerium zu Beginn der Pandemie beschafft hat, sind ein Großteil ungenutzt verbrannt worden.

    Zwei Personen stehen nebeneinander und halten eine FFP2 und eine OP-Maske
    Während der Coronapandemie waren Masken der stetige Begleiter. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)
    Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Den Angaben zufolge wurden rund drei Milliarden Masken entsorgt. Die Kosten dafür liegen laut der Regierung bei rund acht Millionen Euro.
    Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, bis Ende des Jahres dürften noch weitere 85 Millionen Masken vernichtet werden, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ablaufe.
    Der Bundesrechnungshof hatte bereits 2024 bemängelt, dass deutlich mehr Masken angeschafft worden seien als nötig gewesen wären.
    Die Grünen-Abgeordnete Piechotta sagte, das Gesundheitsministeriums trage nicht einmal im Ansatz zu transparenter Aufarbeitung des Milliardendesasters bei.
