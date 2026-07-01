Musik
Gründungsmitglied und Sänger der Village People: Victor Willis im Alter von 74 Jahren gestorben

Der Mitgründer und Sänger der US-Band Village People, Victor Willis, ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren an einer "kurzen, aber aggressiven" Krankheit, wie seine Ehefrau in Online-Netzwerken mitteilte. Willis war bei Auftritten der Village People stets als Polizist verkleidet. Er gehörte 1977 zu den Gründungsmitgliedern der Band.

    Die Musikband "Village People" posiert auf dem "Cannes Film Festival" am 19.05.2016.
    Die Musikband "Village People" bei einem Auftritt im Jahr 2016. Sänger Willis (links) trat stets verkleidet als Polizist auf. (dpa / Hubert Boesl )
    Willis war bereits wenige Jahre später aus der Band ausgeschieden. Später kehrte er für Auftritte wieder zurück.. Das bekannteste Lied der Village People ist "Y.M.C.A.", das im Jahr 1978 herauskam und in vielen Ländern weltweit ein Hit war. Willis war Co-Autor des Songs, der bis heute eine Hymne der schwulen Subkultur ist. Donald Trump nutzt "Y.M.C.A" bei Auftritten unter anderem im Wahlkampf, die Village People traten bei Feierlichkeiten rund um die Amtseinführung des Präsidenten im Januar 2025 auf.
    Im Jahr 1994 traten die Village People zusammen mit den Spielern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf. Zur Weltmeisterschaft, die damals in den USA ausgetragen wurde, sangen sie das Lied "Far away in america".
    Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.