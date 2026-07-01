Die Musikband "Village People" bei einem Auftritt im Jahr 2016. Sänger Willis (links) trat stets verkleidet als Polizist auf. (dpa / Hubert Boesl )

Willis war bereits wenige Jahre später aus der Band ausgeschieden. Später kehrte er für Auftritte wieder zurück.. Das bekannteste Lied der Village People ist "Y.M.C.A.", das im Jahr 1978 herauskam und in vielen Ländern weltweit ein Hit war. Willis war Co-Autor des Songs, der bis heute eine Hymne der schwulen Subkultur ist. Donald Trump nutzt "Y.M.C.A" bei Auftritten unter anderem im Wahlkampf, die Village People traten bei Feierlichkeiten rund um die Amtseinführung des Präsidenten im Januar 2025 auf.

Im Jahr 1994 traten die Village People zusammen mit den Spielern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf. Zur Weltmeisterschaft, die damals in den USA ausgetragen wurde, sangen sie das Lied "Far away in america".

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.