Pegah Edalatian erhält den neu gegründen Generalsekretärsposten bei den Grünen. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Bei einer Urabstimmung sprach sich die notwendige Mehrheit der mehr als 180.000 Mitglieder dafür aus. Unter anderem sollen die bisher sehr zahlreichen Anträge bei Parteitagen begrenzt werden. Zudem soll es höhere Hürden für Kandidaturen für den Bundesvorstand geben. Außerdem wird ein Generalsekretär-Posten eingeführt. Dieser ersetzt das Amt der "Politischen Geschäftsführung", das derzeit die Grünen-Politikerin Edalatian innehat.

Das Ergebnis der Abstimmung bedeutet auch Rückendeckung der Basis für die Parteispitze um die Vorsitzenden Brantner und Banaszak. Sie hatte die Änderungen vorgeschlagen und will damit die Struktur an die der meisten anderen Parteien angleichen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.