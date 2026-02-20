Sozialstaat

Grünen-Fraktion bietet Regierung Zusammenarbeit bei den Sozialreformen an. (Kay Nietfeld/dpa)

In einem Positionspapier schreiben die Fraktionsvorsitzenden Dröge und Haßelmann, um die dringend nötige Reform des Sozialstaates möglich zu machen, sei eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Die Grünen seien bereit, darüber ernsthaft zu sprechen. Weiter heißt es, für ein solches "Sofortprogramm Zukunft" würde man "den klassischen Korridor der parlamentarischen Opposition" verlassen. Das Land könne sich drei weitere Jahre Streit und Stillstand nicht erlauben.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.