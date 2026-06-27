Nach Medienberichten

"Das Elterngeld ist von zentraler Bedeutung, um Familien zu stärken und Gleichstellung zu fördern." (picture alliance / dpa / APA / Helmut Fohringer)

Die Bundestagsabgeordnete Khan führte im Deutschlandfunk aus, prinzipiell sei es gut, die aktuellen Sparvorhaben mit einem Anreiz für Gleichberechtigung zu versehen. Es dürfe aber keine Kürzungen geben, die am Ende die Mütter bestraften, betonte die Fraktionsvize. Sie sprach sich stattdessen für explizite Anreize aus, etwa über die Erhöhung des Mindest- und des Höchstbetrages.

Das Bundesfamilienministerium arbeitet an einer Reform des Elterngeldes. Einige Medien hatten von Plänen berichtet, denen zufolge es das volle Elterngeld nach einer Reform nur noch geben soll, wenn beide Eltern gleich viel Betreuungszeit übernehmen. Eine Bestätigung dafür gab es vom Ministerium nicht.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.