Beschluss des Parteitag

Auf dem Parteitag in Sassnitz beschlossen die Delegierten, parteiinterne Beschwerdestellen zu nutzen. Diese sollen auf eine einvernehmliche Einigung zwischen Personen hinarbeiten. Ordnungsmaßnahmen dürfen sie nicht verhängen. Dies steht dem Beschluss zufolge nur den Schiedsgerichten der Partei zu.
Grundlage für die neuen Regeln ist der Bericht einer internen Kommission der Grünen. Das Gremium hatte den Umgang in der Partei mit Vorwürfen gegen den Berliner Politiker Gelbhaar überprüft und "erhebliche rechtsstaatliche Defizite" festgestellt.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.