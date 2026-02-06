Bundeshaushalt 2025

Hat die Bundesregierung Geld aus den Sondertöpfen zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet? (picture alliance / Zoonar / DesignIt)

Grünenfraktions-Vize Audretsch sagte dem Deutschlandfunk, viele Milliarden, die in Infrastruktur und Klimaschutz hätten fließen sollen, seien stattdessen für Konsum und - Zitat - "fossile Vergangenheit" zweckentfremdet worden. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Schäfer, erklärte, an vielen Stellen solle das Geld nur Haushaltslöcher schließen. In der Folge sei auch die Investitionsquote falsch berechnet worden. Da die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag keine Normenkontrollklage ermöglichten, wolle man nun mit der Zivilgesellschaft nach Möglichkeiten für eine Verfassungsbeschwerde suchen.

Die Grünen hatten im Parlament mit ihren Stimmen die kreditfinanzierten Sondertöpfe ermöglicht, dies aber an die Bedingung geknüpft, dass sie für zusätzliche Investitionen verwendet werden.

