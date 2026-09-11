Nach PISA-Studie

Die Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Es sei nicht mehr angemessen, dass Bund und Länder kaum zusammenarbeiten dürften, in einer Zeit, in der Bildung ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus sein sollte, sagte Brantner der "Rheinischen Post". Das Kooperationsverbot müsse aufgehoben werden, damit es dem Bund auch möglich sei, Investitionen in Schulen stärker mitzufinanzieren. Bislang ist Schulbildung in Deutschland Ländersache, der Bund kann nur begrenzt unterstützen.

Bei der jüngsten PISA-Studie hatten deutsche Schüler in Mathematik und Lesekompetenz schlechter abgeschnitten ab als je zuvor.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.