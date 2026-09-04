Vor Landtagswahl

Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Sie sagte im ZDF, das Land brauche jede einzelne Arbeitskraft, die es bekommen könne. Migrantinnen und Migranten sollten jedoch nicht nur als Arbeitskräfte gesehen werden. Sie lebten hier, zahlten Steuern, seien Nachbarn, Freunde und machten das Land so großartig, wie es sei, betonte die Grünen-Politikerin aus Sachsen-Anhalt.

Die in Umfragen führende AfD fordert in ihrem Wahlprogramm dagegen eine migrationspolitische Kehrtwende. Wörtlich spricht die als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Landespartei von einer "Abschiebe- und Remigrationsoffensive", die sie umsetzen wolle. Der Landtag in Sachsen-Anhalt wird am Sonntag neu gewählt.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.