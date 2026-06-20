Die zwei in München von einer Brücke gestürzten Güterzug-Waggons. (Ehsan Monajati / dpa)

Dabei wurde ein Mensch lebensgefährlich verletzt. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handele sich aber nicht um Gefahrgut, teilte die Polizei mit. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn geschah das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt wird. Warum der Zug entgleiste und von der Brücke fiel, blieb zunächst unklar. Berichten zufolge geschah der Unfall nachts während einer Rangierfahrt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.