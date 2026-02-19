KI-Gipfel in Indien (Uncredited / Indian Prime Minister / Uncredited)

Die Technologie müsse allen gehören, sagte er bei einem KI-Gipfel in Neu Delhi. Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz dürfe nicht von einer Handvoll Ländern entschieden werden oder den Launen einiger weniger Milliardäre überlassen werden. Wenn nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen würden, könne die Technologie Ungleichheiten vertiefen, Vorurteile verstärken und weitere Schäden anrichten. Richtig eingesetzt könne sie dagegen etwa Durchbrüche in der Medizin beschleunigen oder den Klimaschutz unterstützen.

