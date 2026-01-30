Vereinte Nationen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf einer Pressekonferenz in New York (Archivbild). (picture alliance / Kyodo)

Er rief auf seiner Neujahrspressekonferenz in New York zu mehr Kooperation unter den Staaten auf. Derzeit habe das Recht des Stärkeren die Überhand gewonnen, kritisierte Guterres. Das Völkerrecht werde mit Füßen getreten, während die internationale Zusammenarbeit auseinanderbreche. Zudem würden multilaterale Institutionen wie die Vereinten Nationen an vielen Fronten angegriffen. Der UNO-Generalsekretär unterstrich, wenn gefährliche Handlungen nicht angemessen beantwortet würden, destabilisiere sich das System.

Weiter warnte Guterres, globale Probleme ließen sich nicht lösen, wenn eine Macht allein das Sagen habe - und das gelte ebenso wenig, wenn zwei Mächte die Welt in rivalisierende Einflusssphären aufteilten.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.