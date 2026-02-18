Zeitungsbericht

Hacker aus China gelangen an Geheimdaten von italienischen Staatsbeamten (Archivbild). (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Wie die Zeitung "La Repubblica" berichtete, brachten die Hacker eine Liste mit den Namen, Funktionen und Einsatzorten von Staatsbeamten in ihren Besitz, die sich unter anderem um die Bekämpfung von Terrorismus und politischen Gewalttaten kümmern. Zudem seien auch Informationen zu chinesischen Dissidenten abgegriffen worden. Die Täter seien dazu in das verschlüsselte Netz des Innenministeriums eingedrungen, hieß es. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es zunächst nicht.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.