Abschiebungen

Eine Bundesrichterin im Bundesstaat Maryland ordnete an, dass der Betroffene bis spätestens Montag in die USA zurückgebracht werden müsse. Das Justizministerium legte umgehend Berufung ein.

Der Familienvater gehört zu einer Gruppe von Migranten, die kürzlich aus den USA in das salvadorianische Hochsicherheitsgefängnis Cecot gebracht wurden. Er war US-Medien zufolge 2012 in die USA eingereist. Obwohl sein Asylantrag abgelehnt wurde, sprach ihm das zuständige Gericht damals mit Blick auf drohende Verfolgung in seinem Heimatland Abschiebeschutz zu.

