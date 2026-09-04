Wie die Generalstaatsanwaltschaft und das bayerische Landeskriminalamt in München mitteilten, wird ihnen Sachbeschädigung und versuchte Brandstiftung zur Last gelegt. Die beiden Personen waren kurz nach der Tat festgenommen worden. Sie sollen aus einem Auto heraus Brandsätze auf ein Bürogebäude geworfen haben. Eine Polizeistreife konnte das Feuer löschen. Der bayerische Innenminister Herrmann hält den Brandanschlag für politisch motiviert.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.