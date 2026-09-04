München
Haftbefehle gegen zwei Bulgaren nach Brandanschlag erlassen

Nach dem Brandanschlag auf eine Baustelle in der Nähe von Rüstungsunternehmen in München sind zwei aus Bulgarien stammende Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

    Die Polizei riegelt unweit des Ostbahnhofs eine Straße ab.
    Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München sind zwei Tatverdächtige in Haft genommen worden. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)
    Wie die Generalstaatsanwaltschaft und das bayerische Landeskriminalamt in München mitteilten, wird ihnen Sachbeschädigung und versuchte Brandstiftung zur Last gelegt. Die beiden Personen waren kurz nach der Tat festgenommen worden. Sie sollen aus einem Auto heraus Brandsätze auf ein Bürogebäude geworfen haben. Eine Polizeistreife konnte das Feuer löschen. Der bayerische Innenminister Herrmann hält den Brandanschlag für politisch motiviert.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.